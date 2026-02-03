東京・羽田空港で2億円近くの現金が奪われそうになった事件。実行犯が使った可能性のある車が、神奈川県内の河川敷に乗り捨てられていましたが、JNNはその車とみられる映像を入手しました。これは先月30日、午後3時ごろに神奈川県厚木市の河川敷で撮影された映像。奥の白い車はボンネットが開いた状態で、ナンバープレートも外されているように見えます。これは先月30日の未明に、羽田空港で現金1億9000万円が奪われそうになった事