高市総理の為替をめぐる発言について、片山財務大臣は「円安のメリットを強調したものではない」との見解を示しました。片山さつき 財務大臣「（総理の発言は）特に円安メリットを全然強調しておりませんし、総理が日ごろ思われている、その教科書的な整理であって」高市総理が“円安で外為特会の運用はホクホク状態だ”などと発言したことについて、片山大臣はきょうの会見で“発言は円安の影響について、一般論を述べたもの