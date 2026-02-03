頭を下げるJR東日本の渡利千春副社長＝3日午前、国交省国土交通省は3日、1月以降にJR山手線や常磐線で停電による長時間の運行停止などトラブルが相次いだとして、JR東日本に原因究明と再発防止策の検討を進めるよう指示した。金子恭之国交相は同日の閣議後記者会見で「公共交通機関としての自覚を持って安定輸送に万全を期してほしい」と述べた。同省を訪れたJR東の渡利千春副社長は報道陣の取材に「多くのお客さまにご迷惑を