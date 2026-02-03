【リビーニョ（イタリア）＝小沢理貴】ミラノ・コルティナ五輪でメダル獲得が期待されているスノーボード・ビッグエアの日本代表選手らが２日、試合会場で初練習を行った。今大会のジャンプ台は過去２大会同様、山の斜面に設けられたものではなく、助走部分が足場の上に設置された。練習は本番の試合時刻と同じ夜間に行われ、男女４人ずつ計８人の日本選手は何度も試技を繰り返して精力的に練習。男子の長谷川帝勝（たいが）（