広島地裁広島市内の小学校や商業施設で女性を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影、撮影未遂）の罪に問われた元広島市立小臨時教諭根来弘馬被告（27）＝懲戒免職＝に広島地裁は3日、懲役1年、執行猶予3年（求刑懲役1年）の判決を言い渡した。佐藤智彦裁判官は判決理由で「常習性が顕著だ」と指摘。一方、起訴内容を認め反省していることなどを考慮し、執行猶予が相当だと判断した。判決などによると2024年10月、勤