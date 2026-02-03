SUPEREIGHTの大倉忠義（40）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。衝撃を受けた後輩を語った。「なにわ男子」のプロデュースなど、関西のジュニアを育成してきたプロデューサーとしての顔も持つ大倉。MEGUMIに「こいつ絶対売れるなみたいなのって？」と聞かれると、「売れるっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、人気が出そうなのは…。大勢いて目がいっちゃうみたいな子