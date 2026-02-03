これまでの大雪の影響で、日本海側では青森県を中心に平年の2倍を超える積雪となっているところもあり、厳重な警戒が必要です。1月の寒波から雪が降り続いた影響で、日本海側では各地で積雪が平年を大きく上回っているところが多く、すでに青森市では平年の約2.5倍の175cmなど記録的な積雪が観測されています。雪かきをする人：（Q.雪は去年より多い？）去年より多い。困った、体あちこち痛い。また青森県では、1日から1人暮らしの