各地で大雪が続くなか、政府はけさ、関係閣僚会議を開きました。高市総理「先手先手で、今後も被害の防止等に万全を期するとともに、躊躇なく必要な支援を講じていただきたいと思います」高市総理はライフラインや交通の確保など、「自治体と緊密に連携して、国民が少しでも早く平素の生活を取り戻せるよう対応にあたっていただきたい」と指示しています。