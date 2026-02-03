平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、2日放送のテレビ朝日系「光一＆シゲのSHOWマン」（月曜午後11時25分）に出演。人気女子プロレスラーを一喝した。この日のテーマは「女子プロレス」。女子プロレス団体「スターダム」の岡田太郎社長と人気悪役レスラー上谷沙弥（29）がゲスト出演した。吉村は、ベビーフェースからヒールに転身した上谷が師匠の中野たむとの対戦後に「おまえ」と呼ぶVTRを見て、「師匠への口の利き方じゃねぇじゃ