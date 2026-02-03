お笑い事務所・ラフィーネプロモーションの公式X（旧Twitter）アカウントは2月2日、投稿を更新。新たに所属することになったお笑いコンビを発表し、反響が寄せられました。【写真】お笑いコンビ「金魚と強盗」の宣材写真「ツッコミどころありすぎるだろ」同アカウントは「【所属のお知らせ】」と題し、お笑いコンビの「パワーステアリング」と「金魚と強盗」の所属を発表。2組の宣材写真付きで投稿しましたが、目出し帽をかぶった