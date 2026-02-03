雪による建物の倒壊が相次いでいます。長岡市でアーケードの一部が崩れ落ちたほか柏崎市では車庫が倒壊し男性1人が意識不明の重体となっています。警察によりますと2日夜7時半ごろ、長岡市殿町で「雪の重みでアーケードが崩れた」と建物を管理する不動産会社から通報がありました。アーケードは歩道をふさぐように約8メートルにわたって崩れ落ちました。けが人はいませんでした。◇◇