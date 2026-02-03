長野県で行われている全国中学校スケート大会で、秋田市の桜中学校3年の齊藤悠斗選手が男子500メートルで県勢初の優勝を果たしました。71人が出場したスピードスケートの男子500メートル。桜中学校3年の齊藤悠斗選手です。1日の1000メートルではスケート靴の不具合でレース直前の公式練習ができず、4位となった齊藤選手。悔しさをバネに気持ちを切り替えて臨みました。タイムは2