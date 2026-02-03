中国東方航空広東支社によると、春節（旧正月、2026年は2月17日）期間中の帰省などの旅行需要に対応するための特別輸送体制である「春運」初日の2月2日、東方航空の国産大型旅客機C919が上海虹橋空港と珠海を結ぶ定期商業路線の運航を始めました。この就航で、東方航空が運用するC919旅客機の計14機は14都市を結ぶ18路線を運航することになりました。東方航空のC919は2026年の「春運」期間中、1日平均で前年同期比52．6％増の50便