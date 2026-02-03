指が心地良い、あまりにも。ロジクールから新しいワイヤレスキーボード「Alto Keys K98M」が発表されました。2026年2月26日発売で、価格は税込み1万8590円。カラーはグラファイトとホワイトの2色。この「Alto Keys K98M」ですが、ロジクールにとって久しぶりのメカニカルキーボードになります。メカニカルキーボードとは、各キーがバネとスイッチの機械式で動作する仕組みのこと。