◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、宮崎）ソフトバンクのカーター・スチュワート・ジュニアが、今キャンプで初めてブルペン入りした。捕手が座った状態で終盤には打者役を立たせるなど本格的な投球で46球。「85から90パーセントぐらいの力感で投げました。すごくいい感覚で投げることができたと思う。いい形で最初のブルペンをスタートできて良かったと思う」と満足そうに汗を拭った。真っすぐの球速も145〜146キロを計測して