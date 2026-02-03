1月27日に公示され、新潟県内からは19人が立候補している衆議院議員選挙。原発の立地する柏崎市や長岡市など中越地域を含む選挙区となっているのが新潟4区。雪が降りしきる中でも、立候補した4人の訴えは熱を帯びている。 新潟4区には届け出順に自民党の元職・鷲尾英一郎氏、中道改革連合の前職・米山隆一氏、国民民主党の新人・野村泰暉氏、参政党の新人・大矢寿乃氏の4人が立候補している。 ■自民・元 鷲尾英一郎候補｜「高