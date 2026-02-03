冬型の気圧配置が続いた影響で日本海側を中心に大雪に見舞われており、総務省消防庁のまとめでは１月２０日以降の雪などによる死者が１道７県で計３０人に達した。同庁の３日午前６時現在の発表によると、死者は新潟県１２人、秋田県６人、青森県４人、北海道３人、山形県２人、岩手、長野、島根県各１人。１３道府県で３２４人が重軽傷を負った。気象庁によると、１月２１日から今月３日午前９時までの降雪量の合計値は、新