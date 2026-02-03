【ワシントン＝坂本幸信、ニューデリー＝青木佐知子】米国のトランプ大統領は２日、インドのモディ首相と電話会談を行い、貿易協定で合意したと自身のＳＮＳで表明した。インド側がロシア産原油の購入を停止し、代わりに米国やベネズエラからの輸入を約束したとしている。米国は見返りとして、インドに課す「相互関税」の税率を２５％から１８％に引き下げる。トランプ氏は「インドとの素晴らしい関係がさらに強固になる」と強