3日午前の日経平均株価は、前の日のアメリカの株高や円安進行を受けて、一時、1700円を超える大幅な上昇となりました。3日朝の東京株式市場では、前の日のアメリカ市場が大きく上昇したことや、外国為替市場で1ドル＝155円台半ばまで円安が進んだことで、自動車や半導体を中心に幅広い銘柄に買い注文が膨らみ、上げ幅は一時、1700円を超えました。円相場をめぐっては、先週末に高市首相が「円安で『外為特会』の運用がホクホク状態