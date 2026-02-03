阪神の新外国人カーソン・ラグズデール投手（27＝前ブレーブス））とイーストン・ルーカス投手（29＝前ブルージェイズ）が3日、宜野座キャンプで来日初のブルペン入りを果たした。ラグズデールはフォークとスライダーを織り交ぜ、捕手を座らせての26球。2メートル3センチの長身から繰り出す速球と「一番の武器」という縦に割れるカーブが持ち味で、オフの間もフロリダで投球動作に磨きをかけてきた。1メートル91のサウスポー