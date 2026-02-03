5年ぶりに古巣復帰した日本ハム・西川遥輝外野手（33）が、今季初実戦で快音を響かせた。実戦形式の打撃練習ライブBPでWBC台湾代表の古林睿煬投手、孫易磊投手と3打席対戦。孫と初対戦となった3打席目、カウント3ー1から内角寄りの変化球にバットを体に巻きつけながら右翼線へ痛烈な二塁打性の当たりを放った。古林との1打席目は遊飛に終わるも、2打席目はフルカウントから内角低めの変化球を見逃して四球を選ぶなど選球眼も