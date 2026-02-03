フリーアナウンサーの中村仁美が27日、初書籍『妻脳vs.夫脳年上夫のあるある観察記』（光文社）を発売する。【画像】中村仁美＆さまぁ〜ず大竹、ある日の日常「ママは超レアキャだからね」ファッション＆ライフスタイル誌『STORY』で2021年から連載を開始したエッセイの書籍化。世代的に家のことは妻に任せておきたい“昭和夫”と、「家は休憩するところじゃない！」と言い放つ“男前妻”の日常が生み出すリアルエピソードが