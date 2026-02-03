サッカー日本代表の森保監督が２日、欧州視察から帰国し、報道陣の取材に応じた。約２週間欧州に滞在し、ドイツやオランダ、英国などを回り、日本人選手が所属するクラブを中心に１２試合を視察。「多くの選手がワールドカップ（Ｗ杯）の舞台で、日本の戦力となり得ることを確認できた」と語った。また、１日に約１年４か月ぶりに実戦復帰したＤＦ冨安（アヤックス）と現地で会話したことを明かし、「ピンポイントでも戦力とな