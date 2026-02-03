元お笑いコンビ、ハリガネロックで、構成作家としても活動するピン芸人のユウキロック（53）が3日、X（旧ツイッター）を更新。若手芸人の独立に私見を述べた。ユウキロックは「今、若手お笑い芸人の事務所退所が相次いでいる」と言及。「事情には言及しないが、フリーで活動するのは絶対辞めたほうがいい。細かくいいませんが心がすり減ります。『事務所辞めてフリーのお前が言うな！！』と怒られそうですが、僕とは芸歴も違うと思