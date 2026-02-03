マリナーズは2日、カージナルスからトレードでブレンダン・ドノバン内野手（29）を獲得したと発表。レイズを含めた3球団でのトレードが成立した。ドノバンは2018年のMLBドラフト8巡目（全体213位）で指名され、22年にメジャーデビュー。昨季は主に二塁手として118試合に出場し、打率・287、10本塁打、50打点を記録し、球宴に初選出された。MLB通算は492試合で打率・287、40本塁打、202打点。メジャー4年間で打率・287、三振