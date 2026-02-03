日本テレビ系「恋のから騒ぎ」で「南米の鳥」として人気を集めた渡部いずみさん（４２）が、美スタイルを披露した。３日までに自身のインスタグラムを更新し「整いすぎと優しすぎはつまんない」と投稿。足をあらわにしたポーズを取った。フォロワーは「ミランダカーかと思った…」「タキマキかと思った」とあまりの美しさに騒然。「恋のから騒ぎ」当時のギャルの姿から激変し、美女オーラ全開だ。「元気そうで良かったです」