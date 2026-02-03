【ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION― 怪物の蹄跡展 ―】 開催期間： 1月30日～3月2日(東京) 会場：Space Galleria(アニメイト池袋本店8F)(東京) チケット価格：前売2,000円、当日2,200円 テレビアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の展覧会「ウマ娘 シンデレラグレイ EXHIBITION― 怪物の蹄跡展 ―」が1月30日から開催されている。