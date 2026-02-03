節分の３日、巨人の２軍キャンプが行われている「ひなたひむかスタジアム」に突然、赤鬼が現れた。赤鬼のお面こそかぶっているものの、スタンドのファンに手を振りながら登場するたたずまいは、鬼からはほど遠く、球場は和やかな雰囲気に。正体は、小林誠司捕手。選手、スタッフの輪に加わったあと、お面を外して爽やかな笑みを浮かべた。その後、お面はドラフト６位・藤井健翔内野手（浦和学院）に受け継がれ、周囲には笑い