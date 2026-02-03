巨人の石塚裕惺内野手が３日、アクシデントで周囲をヒヤリとさせた。ランダウンプレー（挟殺プレー）の練習で遊撃に入った石塚。二塁走者を三塁ベース側に追いながら三塁の小浜に送球したが、そのまま小浜と接触した。グラウンドに倒れ込むも、すぐに立ち上がって周囲はひと安心。２年目の期待の星は何事もなかったかのように練習を再開した。