ロッテのドラフト１位右腕・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が３日、宮崎・都城の１軍キャンプでブルペンデビュー。サブロー監督（４９）ら首脳陣やファンが見守る中、立った捕手を相手に１５球を投げて、大器の片りんをのぞかせた。高卒ドラ１投手の１軍キャンプメンバー入りは、球団では２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶり。同年２月１３日にプロ入り後初のブルペン入りを果たした“令和の怪物”よりも