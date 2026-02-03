ＷＢＣ台湾代表のエースで日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）と台湾の至宝・孫易磊（スン・イーレイ）が３日、キャンプ地の沖縄・名護でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。古林睿煬は打者５人に計２０球を投じ、無安打１四球だった。西川を中飛、万波を一ゴロ、水谷を遊ゴロ、西川を四球、万波を右飛に仕留めた。最速は１５３キロだった。孫易磊は打者４人、２２球を投じ、１奪三振１安打２四死球だった。