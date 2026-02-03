Intelは2月2日(米国時間)、デスクトップワークステーションやHEDT向けの新CPU「Xeon 600プロセッサー」を発表した。これまでGranite Rapidsの開発コード名で知られてた、Pコアのみで構成する高性能CPUで、最上位モデルは86基のPコアを搭載、ハイパースレッディングで172スレッドを実現している。一部モデルはリテールパッケージでも販売し、価格は499ドルから。2026年第1四半期中にリリース。最大で86コア、172スレッドのXeon 600