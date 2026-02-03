東京時間11:08現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝24905.00（+2304.00+10.19%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4865.30（+212.70+4.57%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先の買戻しが目立ち、円安もあって東京金は10％を超える上昇