アジア株上昇、金相場が落ち着き取り戻す中国春節消費期待も韓国株大幅反発 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 26937.50（+161.93+0.60%） 中国上海総合指数 4033.18（+17.44+0.43%） 台湾加権指数 32182.13（+558.10+1.76%） 韓国総合株価指数 5169.60（+219.93+4.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8872.00（+93.40+1.06%） アジア株は総じて上昇。貴金属相場が落ち着きを取り戻したこ