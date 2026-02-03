【新興国通貨】対ドルで0.6400割れ＝中国人民元 元高が優勢。ドル人民元はドルがほぼ全面高となる中でも元高の勢いが勝っている。6.9388と2023年5月以来のドル安元高圏推移。 対円でも元高円安でNY午後に一時22.427円を付けた。1月23日以来の高値圏。その後少し調整も22.40円前後での推移とかなりしっかり。 USDCNY 6.9399CNYJPY22.393