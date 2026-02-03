豪中銀直前見通し短期金利市場で70％の利上げ、30％の据え置き 12時半に豪中銀金融政策会合の結果が公表される。直前の短期金利市場での織り込みをみると、約70％が利上げ、役30％が据え置き。利上げ見通しが大勢も、据え置き見通しもなかなり根強く残っている。大手金融機関の中でも据え置き見通しを示しているところが見られる。 AUDUSD0.6970AUDJPY108.33