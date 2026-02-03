１月３１日、重慶の防空壕で演奏を披露するバンド。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月3日】中国重慶市の防空壕（ごう）で1月31日夜、新春コンサートが開かれた。重慶は近年、一部の防空壕を改装して茶館や書店、博物館などの公共施設として活用。音楽祭などのイベントも誘致し、眠っていた空間をよみがえらせている。１月３１日、重慶の防空壕で演奏を披露するバンド。（重慶＝新華社記者／陳誠）１月３１日、重慶の