記者会見する松本文科相＝3日午前、文科省東京大大学院の教授が収賄容疑で逮捕された事件を受け、松本洋平文部科学相は3日の閣議後記者会見で「言語道断で大変遺憾」と述べた。世界最高の研究水準を目指す「国際卓越研究大学」の審査継続については「大学の対応がガバナンス（組織統治）に欠ける場合は、打ち切る可能性もあり得る」と強調した。卓越大は国が設置した10兆円規模の大学ファンド（基金）で財政支援する制度。有識