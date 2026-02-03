米ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレント渡辺直美（38）が、2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。ニューヨークの不動産事情を語り、共演陣を仰天させた。番組では渡辺のニューヨーク生活を紹介。「家賃高すぎ！ワンベッドルームの平均約85万円」と見出しが取り上げられると、渡辺は「ワンベッドルームで、日本円だと約85万円ぐらいですね」とうなずいた。進行の上田晋也が「生活できないじゃん！