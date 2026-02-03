ディスカウントストア『ドン・キホーテ』が展開する「偏愛めし」シリーズから、新たに1月下旬〜2月に発売された新商品を紹介する。【写真】ボリュームすご！『はみだしすぎィな カツ丼おにぎり』同シリーズは、「みんなの75点より、誰かの120点。」をコンセプトに、誰かの“好き”にとことん振り切ったおいしさを追求している、弁当・惣菜ブランド。「本当においしいの？」とちょっと疑ってしまうような、偏った愛が詰まった商