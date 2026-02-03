歌手きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が、3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「保育園落ちた」と嘆いた。24年に第1子を出産したきゃりーは「保育園落ちた」と保育園の入園選考に落ちてしまったと告白。続く投稿では「みなさんどうしてるんですか？（突然のママ垢）」と投げかけた。この投稿に子育て世代からアドバイスや経験談が寄せられるとともに、「私も全部落ちたので認可外探してます」「私も本日、保育園落ちました」「私