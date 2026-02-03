子どもが離婚して出戻ってきたら、少しでも助けになりたいと思うもの。ですが、まったく感謝もされず、ただ利用されるだけの生活なんてウンザリしますよね……。今回は、そんな体験をしたあるお母さんのエピソードをご紹介します。あんたの面倒なんて二度と見たくない「娘が離婚して、孫と一緒に実家に帰ってきました。離婚の原因は娘の浮気……。昔からワガママで手がかかる子で、結婚してようやく家を出てホッとしていたのに。穏