パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が3日、インスタグラムを更新。衆院選（8日投開票）の争点の1つとなっている消費税の減税について私見を述べた。鎧塚氏は期日前投票の会場を訪れた写真をアップ。「私は基本的に、所得に関わらず一律に課される消費税には反対の立場です。なぜなら、収入に占める消費支出の割合が高い低所得者ほど、相対的に税負担が重くなる『逆進性』があるからです」と消費税に関する考えを示した上で「しかし今回