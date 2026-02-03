【第13話】 2月3日公開 第13話「市川香菜の憂鬱」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は2月3日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第13話「市川香菜の憂鬱」をチャンピオンクロスにて公開した。 第13話では、おねえのバイト先に晶がやってくる。この時2人の間には本編162話でも触れられていたトラブルがあったため、おね