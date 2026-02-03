2月3日は節分です。秋田市の認定こども園で毎年恒例の豆まきが行われ、園児たちが自分の心に住み着くいろいろな“鬼”を退治し、福を呼び込みました。秋田市大町のサン・パティオこども園には、5匹の赤鬼と青鬼がやってきました。自分の心に住み着いた“いじわる鬼”や“泣き虫鬼”を追い払ってもらおうと、園では毎年この時期に節分のイベントを行っています。事前に節分の豆まきの意味について学んできたという園児たちは、豆に