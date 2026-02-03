養命酒製造は底堅く推移している。日本経済新聞電子版が２日夜、「養命酒製造が筆頭株主の投資会社と協力し株式を非公開化することが２日、わかった」と報じた。記事によると、非公開後に主力製品の「薬用養命酒」などの事業を売却する方針で、ツムラが最有力の買い手候補に挙がっているという。これを受け、同社は３日朝方にコメントを発表。筆頭株主との間で非公開化の具体的な方法を協議しており、それに伴って「事業の売却を