消防によりますと、きょう（3日）午前10時すぎ、倉敷市川西町で「家から煙が出ていると」通報があり、消防車10台が出動して消火作業中だということです。（午前11時20分現在） 【地図を見る】火災のあった場所 けが人などの情報は現在確認されていないということです。 【地図を見る】