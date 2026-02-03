ＴＨＫが急伸し、２０００年９月以来、２５年５カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は２日の取引終了後、自動車部品事業を展開する子会社を、投資ファンドのアドバンテッジパートナーズ（東京都港区）のファンドが出資する特別目的会社（ＳＰＣ）に売却すると発表した。事業の選択と集中に向けた取り組みを評価する買いが入ったようだ。輸送機器事業に関し、期待される資本コストと投下資本利益率（ＲＯＩＣ）を精査す