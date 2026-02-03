・アンリツは大幅続伸、自動車緊急通報システム評価ソリューションが欧州技術認証取得 ・住友鉱など非鉄株が急反発、金価格の下げ止まり期待で買い膨らむ ・マイポックスがＳ高目前まで買われる、人工ダイヤ関連として投資資金の攻勢強まる ・高島屋が４連騰で昨年来高値を連日更新、１月度国内百貨店売上高は速報ベースで６．７％増 ・京セラが３連騰で約２６年ぶり高値、半導体関連の販売増で今期業績予想を上方