日本で初めて設立された瀬戸内市の国立ハンセン病療養所長島愛生園で創作活動を続ける山本一雄さんの絵画展が奈義町の現代美術館で開かれています。 【写真を見る】国立ハンセン病療養所長島愛生園で創作活動を続ける山本一雄さんの絵画展古里への思いを込めて描かれた心象風景など34点【岡山】 89歳となった今も長島愛生園の小さなアトリエで創作に没頭する山本一雄さんの絵画展です。幼いころから絵を描くことが好きだった山